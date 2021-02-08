محمد الفلاح - لقاح فايزر.. حرام على الإيرانيين حلال لخامنئي ورجاله

الإثنين 8 فبراير 2021

تدور تكهنات حول حقن المرشد الإيراني علي خامنئي بلقاح من إنتاج شركة فايزر الأمريكية بعد ظهوره في اجتماع علني.



وكان خامنئي (81 عاما) قد حظر مؤخرا على بلاده التي تعد ضمن الأكثر تضررا جراء تفشي جائحة كورونا، استيراد لقاحات أمريكية وبريطانية مضادة لفيروس (كوفيد - 19) بزعم أنها غير جديرة بالثقة، وفق تعبيره.

ونشر موقع المرشد الذي يقبع على قمة هرم السلطة في الجمهورية الإيرانية، الأحد، صورا وتقريرا عن أول لقاء علني للأخير منذ عدة أشهر مع العشرات من جنرالات سلاحي الطيران والدفاع الجوي بالجيش الإيراني.

أظهرت هذه الصور مزيدا من الحضور فضلا عن تقلص المسافة بين خامنئي والجالسين معه داخل قاعة الاجتماع بالعاصمة طهران، حسبما أورد موقع إيران إنترناشيونال الناطق بالفارسية من بريطانيا.

وأشار تقرير لموقع "إيران إنترناشيونال"، إلى أنه يمكن رؤية طبقة بسيطة من الأقنعة الواقية على وجه خامنئي وأغلب المسؤولين العسكريين الحاضرين بالاجتماع.

الجدير بالذكر أن مزاعم خامنئي في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي حول لقاحات كورونا المصنعة في أمريكا وبريطانيا، قد عرقلت بدء عملية التطعيم العام سريعا في البلاد التي تعاني بشدة.

في نفس الوقت، رجح نشطاء سياسيون بينهم محسن سازجارا (66 عاما) المقيم في الولايات المتحدة، فرضية حقن المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين البارزين والمقربين منهم بلقاح شركة فايزر.

وربط سازجارا في مقطع فيديو بثه عبر قناته على موقع "يوتيوب"، بين حضور علي خامنئي العلني منذ عدة أشهر بحقنه وأنصاره بلقاح فايزر.

يشار إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي دخل إلى الحجر الصحي في أوائل مارس/ آذار من العام الماضي، بعدما أصبحت التقارير عن تفشي فيروس كورونا أكثر خطورة.

ولمدة تصل إلى نحو ثمانية أشهر، إما تم إلغاء جميع اجتماعاته العامة وبرامجه أو عقدها عبر اتصال فيديو افتراضي.

ويتصاعد الغموض بشأن حقن خامنئي باللقاح بالتزامن مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين المتضاربة حول استيراد لقاحات أجنبية في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، لم يُصدر المسؤولون الإيرانيون حتى الآن تصريحات رسمية حول الحقن بلقاحات فيروس كورونا من قبل المرشد أو الرئيس، وباقي المسؤولين الحكوميين.