شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 289 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى 81 الفا و 185اصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد شهدت 3 حالات وفاة اضافية خلال نفس الفترة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1474 وفاة ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسجلت البلاد 353 حالة تعافي جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي المتعافين 71 الفا و 218 حالة.