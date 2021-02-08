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كوريا الجنوبية تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 289 اصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى 81 الفا و 185اصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد شهدت 3 حالات وفاة اضافية خلال نفس الفترة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1474 وفاة ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسجلت البلاد 353 حالة تعافي جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي المتعافين 71 الفا و 218 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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