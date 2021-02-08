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الصين .. 14 إصابة جديدة بكوفيد-19

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الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السابع من فبراير شباط بزيادة بسيطة عن اليوم السابق.

وكل هذه الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة في بيان أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة ارتفع من عشر حالات قبل يوم إلى 16 حالة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 89706 حالات بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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