شكرا لقرائتكم خبر عن أول عاصفة ثلجية في هولندا منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت موجة برد شديدة، أمس، شمال أوروبا وغطت الثلوج كامل أرجاء هولندا للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، وأجزاء من ألمانيا أثر على حركة النقل الجوي والبري.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الهولندية "كنمي" الإنذار الأحمر الذي نادراً ما يتم اللجوء إليه في كل أنحاء البلاد. وأغلقت الحكومة الهولندية كل المراكز المخصصة لإجراء اختبارات فيروس كورونا لأيام عدة بسبب الأحوال الجوية.

كما ألغيت عشرات الرحلات الجوية أو تأخرت في مطار سكيبول في امستردام في حين أغلق مطار أيندهوفن في جنوب البلاد بالكامل. وألغيت كل رحلات القطار في البلاد حتى تلك المتوجهة إلى ألمانيا.

وفي ألمانيا، تسبب تساقط الثلوج باضطرابات كبيرة في حركة القطارات بمقاطعة رينانيا شمال فيستفاليا، وكذلك حركة السكك الحديد المغادرة من هامبورغ.

فيما غطت طبقة من الثلوج أرجاء بلجيكا مع توقع انخفاض حاد في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وأصدرت السلطات في المملكة المتحدة إنذاراً برتقالياً بسبب الأحوال الجوية القاسية في جنوب شرق إنكلترا واحتمال انقطاع الطرق بالثلوج والاضطرابات المتوقعة في النقل البري والجوي.

وأقفلت مراكز إجراء فحوص كوفيد-19 في منطقتين في شرق إنكلترا بسبب الأحوال الجوية الباردة، وفقاً لوسائل إعلامية محلية.