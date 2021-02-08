الصين بلا إصابات محلية بكورونا.. أول مرة من شهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين، الإثنين، عدم تسجيل أي إصابات جديدة منقولة محليا بفيروس كورونا في البر الرئيسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان، إن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 ارتفع بشكل طفيف إلى 14 في السابع من فبراير/ شباط مقابل 12 في اليوم السابق، لكن جميع الإصابات كانت وافدة من الخارج.



ووقعت سبع حالات في شنغهاي والباقي في إقليم قوانغدونغ لجنوبي الشرقي.

ويمثل ذلك أول مرة لا تسجل فيها الصين أي إصابات محلية منذ 16 ديسمبر/ كانون الأول مما يشير إلى أن الخطوات الصارمة التي اتخذتها السلطات نجحت في وقف انتشار المرض بشكل أكبر.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان، إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة ارتفع من عشر حالات قبل يوم إلى 16 حالة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 89706 حالات بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.