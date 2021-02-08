بينهم قاض بارز.. توقيف 23 شخصا بمحاولة "انقلاب هايتي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات في هايتي، الأحد، 23 شخصا، من بينهم قاض بالمحكمة العليا، على صلة بمحاولة الانقلاب في الدولة الواقعة بمنطقة البحر الكاريبي.

وقال رئيس الوزراء، جوزيف جوت، في مؤتمر صحفي بمقر إقامته الخاص، إن مسؤولا كبيرا في الشرطة كان أيضا من بين 23 شخصا تم اعتقالهم مع أموال وبنادق وذخيرة.



وأضاف جوت الذي كانت يتحدث وبجانبه وزير العدل وقائد الشرطة أن "هؤلاء الأشخاص اتصلوا بمسؤولي أمن القصر الوطني وكبار ضباط القصر الوطني الذين كانت مهمتهم اعتقال الرئيس.. وكذلك تسهيل تنصيب رئيس جديد".

بدوره، قال الرئيس جوفينيل مويز في وقت لاحق بمطار بورت أو برنس وهو في طريقه لإطلاق الكرنفال السنوي ببلدة جاكميل الساحلية ،إن المتآمرين كانوا يستهدفون "اغتيالي".

وتأتي هذه الاعتقالات بعد إعلان شخصيات معارضة بارزة هذا الأسبوع عن خطة لاستبدال مويز برئيس جديد للدولة، متهمة الرئيس بالاستبداد والتسبب في فوضى اقتصادية في أفقر دول نصف الكرة الغربي.

وفي وقت سابق الأحد، اشتبك متظاهرون مناهضون للحكومة في بورت أو برنس مع الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وشهدت بلدات أخرى احتجاجات في الشوارع ضد مواز.

ودعت خطة المعارضة أعضاء المجتمع المدني وزعماء المعارضة إلى اختيار رئيس جديد من بين قضاة المحكمة العليا الحاليين، بدلا من انتظار الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول.

وقال مويس، الذي يحكم بمرسوم منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، إنه سيسلم السلطة للفائز في الانتخابات لكنه لن يتنحى حتى تنتهي فترته في عام 2022.

وحثت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة على إجراء محادثات لحل الأزمة، مؤكدة أن "الرئيس المنتخب الجديد يجب أن يخلف الرئيس مويز عندما تنتهي رئاسته في الثاني من فبراير/شباط 2022".