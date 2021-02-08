شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مصور يكشف انتهاكات نظام تميم ضد القبائل القطرية وتهجير أبناء الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال نظام تميم بن حمد ، يواصل جرائمه ضد أبناء الشعب القطري، وأبناء القبائل لانتقادهم تصرفات النظام الحاكم، وعدم المساواة بين أبناء الشعب، ومنح الأتراك وغيرهم الجنسية القطرية، في الوقت الذى يقوم فيه بطرد كل من ينتقده أو يعارضه.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت "، أن النظام القطري ينتهك حقوق الإنسان في الدوحة، وخاصة أبناء قبيلة الغفران وقام بطردهم خارج بلادهم، وأدخل المئات منهم السجون، بالإضافة إلى أنه أصدر القرارات بمنعهم من التملك وأى حقوق لهم في دولتهم، إضافة إلى معاناتهم بسبب التهجير وعدم وجود جنسيات لهم.

وأضاف التقرير، أن النظام القطري، يواصل جرائمه ضد أبناء القبائل باعتقال العشرات منهم بزعم إثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية، ولكن في الحقيقة، يتم انتهاك حقوقهم نتيجة لمعارضتهم لسياسات تميم.