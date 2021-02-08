محكمة سعودية تخفف حكم إعدام "النمر" للسجن 10 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خففت محكمة سعودية، الأحد، أحكام إعدام بحق ثلاثة مدانين بتهم بينها إثارة الشغب والإرهاب إلى الحبس عشر سنوات.

وألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، التي تتولى قضايا الإرهاب، حكم الإعدام وخففته إلى الحبس 10 سنوات.

وقالت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، في بيان، إنه وفقاً لنظام الأحداث الجديد، فقد تم تخفيف الحكم الصادر ضد 3 مدانين ارتكبوا عدة جرائم، ليصل إلى 10 سنوات، على أن يتم إطلاق سراحهم العام المقبل.



وأوضحت أن السلطات أعادت الحكم في القضية المتهم فيها "علي النمر"، لتُلغى عُقوبة الإعدام ويخفف الحكم إلى السجن 10 سنوات، شاملةً المدة التي قضاها منذ توقيفه في فبراير/شباط عام 2012.

وأشارت الهيئة إلى أن الحكم الجديد جاء وفقاً للأمر الملكي الصادر في شهر مارس/آذار 2020، الخاص بتطبيق قانون الأحداث على جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام عن جرائم ارتكبوها وهم قاصرون.

ولفتت إلى أنه سيتم كذلك تخفيف الحكمين الصادرين على المتهمين داود المرهون وعبدالله الزاهر، ليصل إلى السجن 10 سنوات لكل منهما، بدلاً من حكم الإعدام، وسيتم إطلاق سراحهما أيضاً في 2022.

وأوقفت السلطات السعودية "علي النمر" عام 2012 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما بعد مشاركته في احتجاجات بالقطيف، بتهمة الانضمام إلى جماعة إجرامية ومهاجمة قوات الشرطة وإثارة الشغب وارتكاب أعمال إرهابية.