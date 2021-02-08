وفاة شقيق بوتفليقة.. محام "ابتعد عن الأضواء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الأحد، المحامي عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال نقيب المحامين في الجزائر العاصمة، عبد المجيد السليني في بيان: "علمنا ببالغ الأسى والحزن بوفاة المحامي عبد الغني بوتفليقة".

وعبد الغني بوتفليقة، الشقيق الثالث للرئيس السابق، والمقيم في فرنسا، كان عضوًا بنقابة المحامين في باريس.

ولم يُعلن موعد ومكان دفن الرجل الذي ظل بعيدا عن أضواء السياسة.



وكان توفي شقيق آخر لعبد العزيز بوتفليقة هو مصطفى في العام 2010 بسبب مرض السرطان.

يذكر أن عبد العزيز بوتفليقة أعلن في 2 أبريل/نيسان 2019 استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، تزامنا مع مظاهرات شعبية سلمية طالبت برحيله ورموز حكمه.