شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سها سعيد: الرئيس السيسى حريص على التواصل مع الشعب لتوضيح الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الرئيس السيسي هو الرئيس المصري الوحيد الذي يحرص على استمرار و تنوع أشكال التواصل مع الشعب المصري لتوضيح الحقائق حول عدد من القضايا المطروحة من جانب، و من جانب آخر لبث عدد من الرسائل للمواطنين توضح الدور المطلوب منهم لاستكمال جهود الدولة في الدفع بعجلة التنمية.

وأضافت سها سعيد ، فى تصريحات ل"الخليج 365"، أن أن رسالة الرئيس السيسى خلال مداخلته مع الإعلامى عمرو أديب ، كانت للتدليل على سوء تبعات البناء العشوائي، وعلى خطر الاستغراق في الممارسات العشوائية التي يتسبب إصلاحها في تعطيل المشروعات التنموية الأكثر أهمية، مشيرة الى أن الرئيس تطرق إلى خطورة البناء العشوائي و التضخم السكاني و أنه بالرغم من ذلك فقد نفى الرئيس أي نية في اتخاذ إجراءات تزيد من أعباء الأسر الغير ملتزمة بتنظيم الإنجاب.

وذكرت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين :" كما كرر الرئيس رسالته التي يحرص في كل فرصة للتواصل مع المصريين وهي التأكيد على الشراكة بين المواطن و الدولة، هذه الشراكة التي يتيح توافرها التغلب على التحديات، و الدفع بعجلة التنمية. كما أكد سيادته أن هذه الشراكة تمتد إلى تعزيز صلابة الموقف المصري في ملف العلاقات الخارجية".