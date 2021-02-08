شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط دمج أصحاب الإعاقة الذهنية فى المنظومة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات دمجهم في المجتمع، وذلك في مختلف القطاعات والتخصصات والمجالات، وبما يضمن وجود تمثيل عادل ومشرف لهم في جميع الهيئات والمؤسسات، فخلال الفترة الأخيرة يحظى ذوى الهمم باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتم تمكينهم في العديد الهيئات والمؤسسات، وفيما يلى نستعرض كيفية دمج أصحاب الإعاقات الذهنية في المنظومة التعليمية.

مدارس ذوى الإعاقة الذهنية:

يكون نظام التعليم بمدارس ذوى الإعاقة الذهنية وفقًا للأحكام الآتية:

فترة تهيئة: مدة الدراسة بها سنتان.الحلقة الابتدائية: مدة الدراسة بها ست سنوات.مرحلة الإعداد المهنى: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.مرحلة التلمذة الصناعية: مدة الدراسة بها سنتان ويمنح المتخرج شهادة التلمذة الصناعية.يمكن للطالب خلال أى من المراحل السابق ذكرها الالتحاق بالتعليم الدامج سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الفني بناءً على رغبة ولى الأمر وتوافر الشروط اللازمة للقبول.

الجدير بالذكر ان القانون أدرج أصحاب الاضطرابات النفسية والانفعالية ضمن ذوى الإعاقة، وعرف الانفعالات بأنها تلك التي تؤدى إلى إحداث تغيير غير طبيعى فى سلوكيات الإنسان ونفسيته ووظائفه المعرفية وتصرفاته، إضافة إلى حدوث خلل فى قدرة الشخص للسيطرة على مشاعره، مما يؤدى إلى ظهور أعراض نفسية وسلوكية غريبة تؤثر سلبًا بصفة مستقلة على حياته وعمله ودراسته وعلاقته بالغير فى آخر عامين.