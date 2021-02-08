شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: إنجازات الدولة المصرية كتبت شهادة وفاة قناة الجزيرة وإعلام الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار نوح القيادى الإخوانى المنشق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الإنجازات التى نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كتبت شهادة وفاة قناة الجزيرة وإعلام أهل الشر.

وأشار "نوح" فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن قناة الجزيرة مكلفة ببث الأكاذيب ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن القناة القطرية المملوكة لتميم بن حمد فقدت مصداقيتها بنسبة 70%، موضحا أن هناك قلة لازالت تصدق الأكاذيب والشائعات التى ترددها القناة.

وأكد "نوح" أن قناة الجزيرة كانت لها مصداقيه لدى الجمهور لكن مع زيادة الوعى انتهت هذه المصداقية، وأصبح المواطنين لديهم حصانة من أكاذيب القناة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة المصرية ضربت مصداقية هذه القناة فى مقتل.

وكان مختار نوح القيادى الإخوانى السابق، وصف قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأيمن نور وجميع الهاربين فى الخارج بـ"الجواسيس الأغبياء" مؤكدا أنه يعولون على الغرب ويعتبرون رؤساء الإدارة الأمريكية آلهة.

وروى "نوح" فى خلال كلمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مواقف وجلسات تمت بين الإخوان وأيمن نور، راصدا خلال المعارك التى جرت بين الهارب أيمن نور وقيادات الإخوان الإرهابية.

وقال "نوح": "جواسيس ولكن أغبياء، ويوم أن اعتقدوا أن اللات أقوى من العزى وكلاهما أضعف فكرروا المأساة فاستعانوا بأوباما وبعد أن أخزاهم الله لجأوا إلى بايدن، ويوم أن أعلنوا ولاءهم لإمام المثليين وحامى حما الدعارة ومطية الغرب وإسرائيل وصاحبه وحليفه صاحب أكبر مائدة قمار فى اوروبا ليجعلوه إمام العالم إمامهم المقدر ويتباهون علنا وفى فخر أن ولائهم لتركيا ولامام المثليين".