شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة الضبع: "حياة كريمة" أرست قواعد العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، أنه على الرغم من حجم الملفات التى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى فتحها لم يغب ملف العدالة الاجتماعية عن ذهن الرئيس، وكان أول خطوة فى طريق العدالة الاجتماعية تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق.

وأشارت النائبة غادة الضبع إلى أن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت فى توفير الحياة والعيش الكريم لملايين المصريين حيث تم تفعيل المبادرة بمفهومها الشامل عبر تطوير العشوائيات وتطوير الريف المصرى وتوفير خدمات صحية لأهالى المناطق العشوائية والريف ومحافظات الصعيد، والتى طالما واجهت إهمالا على مدار عقود، مؤكدة أنها قد أرست قواعد العدالة الاجتماعية وتعزيز قيم حقوق الإنسان.

وأوضحت الضبع، أن ما شهدته مصر فى مجال تطوير العشوائيات هو أقرب من للحلم أو الخيال، قائلة: "لا يستطيع أحد أن يتصور أن تكون مصر على مشارف الإعلان عن خلوها من كافة المناطق العشوائية فى أقل من 6 سنوات، والتى عجزت الحكومات السابقة فى أكثر من عهد أن تحقق إنجاز يذكر في هذا الملف الذى كان يمثل العقبة الحقيقية لأى نظام أو حكومة تتولى مسئولية حكم البلاد".

وأشارت النائبة غادة الضبع إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، وتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات، الذى أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا.