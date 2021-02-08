شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: حياة كريمة ومشروع تطوير القرى هما استمرار لنهضة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مبادرة حياة كريمة هما استمرار للنهضة الحقيقية فى مصر، لما يحدث الآن من عمليات تطوير فى العشوائيات، والمشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطن المصرى بشكل مباشر وتقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من أجل الارتقاء بالمواطن ومعيشته.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، فى تصريح لليوم السابع، أن الفترة الحالية تتطلب الكثير من التكاتف بجوار القيادة السياسية، فيما تقوم من اهتمام كبير للمواطن المصرى على شتى المجالات، والارتقاء به، وتحويل القرى المصرية إلى مركز تنمية حقيقية فى محافظات الجمهورية وهو ما يساعدعلى توفير الحياة التى تليق بالمواطن المصرى، فى ظل القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع، أن الرئيس السيسى يتابع ويولى اهتماما كبيرا بمشروع تطوير القرى المصرية، ويتابع بنفسه أيضًا مع المواطنين فى الشارع المصرى ما يتم من عمليات تطوير للعشوائيات وغيرها من أجل خدمة المواطن المصرى.