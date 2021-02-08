شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، من مناقشة 135 مادة بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمقدم من رئيس الجمهورية لمجلس النواب، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع اللائحة التى تصل إلى 292 مادة.

ومن ضمن المواد التى ناقشتها اللجنة مادة رقم (3) والتى تنظم اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث نصت على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتى:

توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).

دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.