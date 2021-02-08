شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الشيوخ : مشروع تطوير القرى سيحدث نقلة كبرى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ياسر الهضيبي ،عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، سيضاف الى مسيرة الإنجازات التى تنفذها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي ، مشيرا الى أن مشروع تطوير القرى يمثل نهضة حقيقية في كل المجالات لأنه يستهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين .

وقال ياسرالهضيبى، في تصريح لـ"الخليج 365" ، لايمكن أن النظر الى مشروع تطوير القرى فى مصر ، دون النظر الى باقى المشروعات الجارى تنفيذها سواء فى المدن الجديدة أو العاصمة الإدارية أو شبكة الطرق العملاقة ، لافتا الى أن كل هذه المشروعات سوف تنعكس نتائجها الإيجابية على حياة المواطنين فى مصر بصفة عامة ، موضحا أن هذه المشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة المصرية ، سوف تساهم في تحقيق التنمية المستدامة .