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بايدن: من الصعب الوصول لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - بايدن: من الصعب الوصول لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

الإثنين 8 فبراير 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 بالمئة على الأقل من السكان للوقاية من فيروس ، بحلول نهاية هذا الصيف.

 

وقال بايدن لشبكة (سي.بي.اس) الإخبارية في مقابلة ”فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية… هذا الصيف صعبة للغاية.“

 

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح اليوم الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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