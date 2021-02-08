شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات متعددة بأفغانستان توقع قتلى وجرحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب شخصان على الأقل في انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة في كابول أمس الأحد، طبقًا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

ووقع الحادث في الساعة الثامنة و45 دقيقة من صباح أمس بمنطقة الشرطة التاسعة في العاصمة كابول، ولم تتوافر مزيد من التفاصيل عن الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وعلى صعيد آخر، في إقليم ننكارهار أصيب اثنان على الأقل من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين في انفجار وقع بمدينة جلال آباد.

وقال سكان محليون إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت سيارة طراز «رانجر» في منطقة الشرطة الثالثة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم أيضًا.

وفي حادث آخر، انفجرت سيارة مفخخة في نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة خوجياني بإقليم ننكارهار شرق البلاد، حوالي الساعة الخامسة صباح أمس الأحد، فقد فجّر انتحاري سيارة «كورولا» محملة بالمتفجرات، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وإصابة 10 آخرين، من بينهم مدنيون، طبقًا لما ذكره مكتب حاكم إقليم ننكارهار.

ووقعت تلك الحوادث فيما تتعثر مفاوضات السلام في العاصمة القطرية الدوحة.

والسبت، ذكرت الشرطة الأفغانية أن ستة مدنيين على الأقل، من بينهم ثلاثة أعضاء من طائفة السيخ في أفغانستان، أصيبوا في انفجار وقع بالعاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم قائد الشرطة، فردوس فارامارز، إن الانفجار بمنطقة الشرطة الأولى بالمدينة وقع داخل متجر، ولم يُعرف بعد طبيعة الانفجار،

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وكانت عناصر من تنظيم «داعش» قد أعلنت في السابق مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الدموية على طائفتي الهندوس والسيخ في أفغانستان.