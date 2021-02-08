ملف "سد النهضة".. أبرز أولويات "تشيسيكيدي" خلال رئاسة أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهّد رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس، أن يواصل خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي السعي لإيجاد حل للنزاع المزمن القائم حول سد النهضة الإثيوبي.

وتولى تشيسيكيدي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لمدة عام خلفا للرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا خلال قمة لقادة دول الاتحاد عقدت عبر الإنترنت نهاية الأسبوع.

وفي ختام القمة التي استمرت يومين، قال تشيسيكيدي إن هناك "نية لإيجاد حلول تقود إلى تسوية سلمية للخلافات بين الدول، وخصوصا إيجاد حلول لمشكلات تزرع الشقاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على خلفية بناء سد النهضة على النيل الأزرق".

ولم يحدد تشيسيكيدي النهج الذي ينوي الاتحاد الأفريقي اعتماده في ما يتعلّق بسد النهضة خلال ولايته، علما أن الاتحاد انخرط سابقا في جولات تفاوض لم تثمر، بينها جولة جرت الشهر الماضي.



يشار إلى أن سد النهضة التي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي راعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.