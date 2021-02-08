بايدن يحدد شروطه لرفع العقوبات عن إيران.. مأزق محتمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات أولا عن إيران لتشجيع طهران على العودة للاتفاق النووي.

جاء ذلك في تصريحاته لشبكة "سي بي إس" الأمريكية التليفزيونية، بعد حديث لمرشد إيران، علي خامنئي، بأن بلاده لن تعود للاتفاق إلا بعد رفع كامل العقوبات الأمريكية.



وصدرت تصريحات ومطالب مشابهة من جانب الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، عقب فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



غير أن تصريحا مقتضبا لبادين وهو "لا" عندما سئل عما إذا كانت واشنطن سترفع العقوبات أولا، يشير إلى مأزق محتمل.

وأومأ بايدن عندما سئل عما إذا كان يتعين على الإيرانيين وقف تخصيب اليورانيوم كخطوة أولى.

وتعبر إدارته عن استعداد للعودة للاتفاق، وفق شروط محددة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن.

وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء "اتفاق أطول وأقوى" يتناول مسائل أخرى "صعبة للغاية".

وكانت إدارة ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها غير أنها خرقت الاتفاق أكثر من مرة.