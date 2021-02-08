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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: من الصعب الوصول لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

الإثنين 8 فبراير 2021

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 بالمئة على الأقل من السكان للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.



وقال بايدن لشبكة (سي.بي.اس) الإخبارية في مقابلة ”فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية… هذا الصيف صعبة للغاية.“

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح اليوم الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.