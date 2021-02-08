شكرا لقرائتكم خبر عن «وزاري عربي طارئ» اليوم بالقاهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يناقش وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع طارئ اليوم (الإثنين) في القاهرة عددا من الملفات؛ أبرزها تعزيز التضامن العربي، ومواجهة الأخطار والتحديات التي تستهدف دول المنطقة، وتطورات القضية الفلسطينية. كما يبحث الاجتماع الذي يترأسه وزير الخارجية المصري سامح شكري ودعت إليه القاهرة وعمان التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة كورونا والإستراتيجية العربية للوقاية منها، والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح، واستعراض البنود التي تتعلق بالشؤون المالية والإدارية. ويتضمن مشروع جدول الأعمال تطورات الوضع في ليبيا، والتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعددا من الأزمات السياسية.

وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت مبادرة مشتركة من مصر والأردن لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية «حضوريا» بالقاهرة لتعزيز التضامن العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية، ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التى تهم الأمن القومي العربي، وهو ما أكد عليه الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، مبيناً أن التطورات التي تشهدها المنطقة تستوجب موقفاً عربياً جامعاً يحقق الحماية للأمن القومي العربي، ويخدم المصالح العربية المشتركة.