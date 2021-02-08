شكرا لقرائتكم خبر عن هل تترشح إيفانكا للرئاسة الأمريكية ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لايستبعد مراقبون سياسيون أن تكون إيفانكا ترمب الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق تخطط للترشح للرئاسة الأمريكية والعودة مجدداً إلى البيت الأبيض. ولاتزال إيفانكا ترفض الحديث عن أنها تخطط لحملة ضد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، إلا أن إصلاح العدالة الجنائية يمثل قضية شعبية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومن ثم فإن ابنة ترمب تخطط للتركيز عليها في مساعيها المستقبلية، وهي تخطط الآن لعودة ظهورها السياسي عبر تسليط الضوء على مزايا بعض منح العفو، إذ ساهمت في الحصول على أكثر من 140 عفواً وتخفيفاً لضحايا المحاكمات غير العادلة والدعوة إلى العدالة الاجتماعية.

وقال مصدر مقرب من إيفانكا في تصريح نشره موقع «أكسيوس» أمس (الأحد)، إن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر ضغطا بشدة على والدها بشأن إصدار مجموعة من العفو. وقد عملت بشكل وثيق مع سلسلة من المنظمات غير الحكومية مثل cut50، التي لفتت انتباهها إلى قضايا محددة غير سياسية.

وقال رئيس مجلس إدارة منظمة أمريكيون من أجل الرخاء مارك هولدن، لموقع أكسيوس، إن إيفانكا «كانت منخرطة بشكل كبير في قضايا العدالة الجنائية لفترة طويلة، بالعودة إلى قانون الخطوة الأولى. وأضاف أنه لم يكن متأكداً مما دفع الإدارة إلى منح العفو السياسي لحلفاء ترمب مثل بانون وبرويدي، لكنهم «لم يكونوا الأشخاص الذين كنا نعمل معهم أو نحاول الحصول على الرأفة بهم».