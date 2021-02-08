شكرا لقرائتكم خبر عن " التعاون الإسلامي" تدين محاولات ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدة-وام

أدان الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات المحاولات الفاشلة لميليشيات الحوثي تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق أربع طائرات دون طيار"مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

و أكد العثيمين، في بيان، تأييد المنظمة جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.