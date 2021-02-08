عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز التعاون مع مالطا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إيفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية مالطا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات والمستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وناقش سموه ووزير خارجية مالطا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتعاون المشترك بين البلدين في مواجهة تداعياته، بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية؛ من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى الدول كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد على علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع دولة الإمارات ومالطا، والحرص على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير على شعبيهما.

وقبيل انعقاد الاجتماع تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد، 3 مذكرات تفاهم مع إيفاريست بارتولو.

شملت مذكرات التفاهم الثلاث.. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وأكاديمية البحر الأبيض المتوسط للدراسات الدبلوماسية بجامعة مالطا.

افتتاح السفارة

ورحب أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة بافتتاح سفارة جمهورية مالطا في أبوظبي، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في نوفمبر 1973. جاء ذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع الصايغ أمس، مع إيفاريست بارتولو، حيث ناقش الجانبان خلال الاجتماع فرص التعاون في عدة مجالات، مثل الطاقة المتجددة، وقطاع الأدوية، والثروة السمكية، والفضاء، وتعزيز السلام.

وأكد أحمد الصايغ في تصريحاته عمق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ومالطا، مشيراً إلى النمو المتزايد في التبادل الاستثماري والتجاري بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.

وقال إن إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين ارتفع بشكل كبير بين عامي 2018 و2019، كما أن ثمة إمكانية لزيادة النمو والفرص للشركات في كل من دولة الإمارات ومالطا.

وتطرق إلى المصالح السياسية المشتركة بين البلدين، حيث أكد أن لدى البلدين مجموعة من وجهات النظر المتقاربة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بجائحة «كوفيد-19»، أشاد أحمد الصايغ بمستوى التضامن بين المجتمع الدولي، وأعرب عن أمله بتوثيق التعاون الإماراتي - المالطي بهذا الصدد.. وقال «على الرغم من الفترة الصعبة التي يمر بها العالم جراء جائحة «كوفيد-19»، إلا أن تضافر الجهود للخروج من هذه الأزمة ورسم مسار الانتعاش، سيساهم في ازدهار وتقدم علاقاتنا الثنائية المتميزة». كما افتتح إيفاريست بارتولو، مقر سفارة بلاده في أبوظبي، بحضور أحمد الصايغ.

حضر مراسم الافتتاح السفيرة ماريا كاميليري، وعلياء المحرزي، الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالبارتولو: «تعتبر دولة الإمارات، شريكاً استراتيجياً لجمهورية مالطا».

وقال أحمد الصايغ: «منذ أن أقامت دولة الإمارات، العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية مالطا عام 1973 والعلاقة تتعمق بين البلدين في كافة المجالات والصعد، وافتتاح سفارة اللجمهورية خطوة مهمة تعزِّز التعاون والعلاقات بين البلدين». (وام)