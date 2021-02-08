شكرا لقرائتكم خبر عن تعاونية الاتحاد تخصص 15.5 مليون درهم للتوطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت تعاونية الاتحاد عن أن نسبة التوطين فيها بلغت 36 % خلال العام الماضي بنسبة نمو 3 % بالمقارنة بالعام 2019، حيث بلغ عدد الموظفين المواطنين 434 موظفاً مقابل 1210 موظفين من غير المواطنين.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: إن التعاونية خصصت نحو 15.5مليون درهم لعملية التوطين للوصول إلى نسبة 40 إلى 45% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنها تسعى إلى الاستثمار في الفكر البشري ودعم وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في تقدمها ونجاحها بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم، وخلق بيئة عمل جاذبة ضمن كيان التعاونية في القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة بذل القطاع الخاص قصارى جهده لرفع نسب التوطين والإسهام مع الجهات المعنية بمعالجة تحديات ملف التوطين بشكل نهائي وجذري.

وأضاف: تتعامل تعاونية الاتحاد مع ملف التوطين من منطلق واجب وطني للإسهام في تحقيق الأفضل والرفاه للمجتمع رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق بشكل عام والتعاونيات الاستهلاكية بشكل خاص، موضحاً أن تحديات التوطين كثيرة خصوصاً في قطاع التعاونيات والتي أبرزها أن التعاونيات الاستهلاكية في الدولة ما زالت تعمل بقانون التعاونيات القديم الذي أصبح اليوم يشل من قدراتها على العمل ككيان وطني يسهم في بناء اقتصادي مستدام للدولة.