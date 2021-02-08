حذف المناهج والأسئلة الغريبة.. 5 مطالب لـ"أولياء أمور مصر" بشأن امتحانات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف "أولياء أمور مصر"، إن الفترة الحالية تشهد حالة ترقب وقلق في كل البيوت المصرية، خاصة التي تضم طلابًا في المرحلة الثانوية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 14 فبراير الجاري، قرارات مهمة بخصوص امتحانات الترم الأول، واستعدادات عودة الدراسة.

وأكدت الحزاوي، في بيان لها، اليوم الأحد، أن أولياء الأمور لديهم عدة مطالب من وزارة التربية والتعليم، مطالبة بوضعها في عين الاعتبار منها:

1- "توفير نماذج استرشادية للمرحلة الثانوية، لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، في ظل وجود تابلت مع الطلاب يسهل ذلك فيمكن تحميل نماذج استرشادية تنير لهم الطريق".

2- "حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الثانوية كما حدث العام الماضي، والاكتفاء بحل بوكليت للأسئلة في المنزل كواجب منزلي فهذه المواد لا يوجد لها شرح في قنوات التعليمية، كما أن طلاب الثانوية العامة في ظل كورونا والتعليم الذاتي يجب أن نخفف عنهم".

3- "حذف جزء من المنهج، في ظل اعتماد الطالب على نفسه إلى حد كبير في الدراسة، ومع توقف مجموعات التقوية وإغلاق السناتر، كما أن التعليم عن بعد لا يتناسب مع بعض الطلاب لأنه ليس تفاعلي".

4- "ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب في أسئلة الثانوية العامة، كما أن الأسئلة التي تخاطب المستويات العليا للمعرفة لم يعتد الطالب عليها، نظرًا لأن سياسة الامتحانات السابقة كانت تعتمد على الحفظ والتلقين كما أن حتى الآن هناك معلمين لا يشرحون المنهج بالنظام الجديد".

5- "البعد عن الأسئلة الغريبة التي يختلف على حلها المعلمين أنفسهم بسبب التقارب الكبير جدًا في الإجابات".

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