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إحباط محاولة انقلاب في هايتي ونجاة الرئيس من الاغتيال

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة العدل في جمهورية هايتي، مساء الأحد عن إحباط محاولة انقلابية ضد الرئيس جوفينيل مويس، الذي أعلن بدوره عن الإفلات من محاولة اغتيال، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح وزير العدل في هايتي روكفلر فينسنت، أن هذه المحاولة الانقلابية شارك فيها قاضي محكمة النقض ومسؤول في الشرطة الوطنية، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء البلاد في أزمة.

وأعلن وزير العدل عن اعتقال نحو ٢٣ شخصًا بينهم قاضي محكمة النقض ومفتش عام بالشرطة الوطنية.

من جهته، أعلن الرئيس موس أنه أفلت من "محاولة اغتيال".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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