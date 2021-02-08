تدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها «الحوثيون» صوب السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد، وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أنه اعترض ودمر 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه جنوب المملكة العربية السعودية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة»، صباح أمس، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وذكر المالكي في بيانين لاحقين أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء أمس، من «اعتراض وتدمير» ثلاث طائرات مسيرة «مفخخة» أخرى أطلقها الحوثيون، ليصبح الإجمالي 4 طائرات مسيرة مفخخة.

وأكد التحالف، أن ميليشيا «الحوثي» تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولات استهداف المدنيين، مضيفاً: «نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

وفي هذه الأثناء، قُتل 3 مدنيين، وأصيب 3 آخرين في مدينة مأرب عاصمة المحافظة، أمس، بصاروخ باليستي ومقذوف طائرة مسيرة أطلقتهما مليشيا «الحوثي» الإرهابية على المدينة المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين. كما شنت الميليشيا هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة على الجوف.

وأوضح مصدر محلي، أن دفاعات قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أخرى، قبل استهدافها فرق الإسعاف لضحايا الصاروخ، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات في مدينة مأرب لتلقي العناية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم.

ودانت الحكومة اليمنية، بأشد عبارات الإدانة استمرار ميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة إيرانياً، في المسيّرات المفخخة باتجاه المملكة، والتي تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، إدانتها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة وقوف اليمن حكومة وشعباً مع الأشقاء في المملكة وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيه.

وأوضحت الوزارة في بيان منفصل، أن الهجوم الإرهابي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، الذي شنته ميليشيا «الحوثي» الانقلابية على الأحياء السكنية في مأرب والجوف، يُعتبر تحدياً صارخاً لكل الأصوات الدولية المنادية بإيجاد حل سياسي للحرب في اليمن». وأشادت الوزارة، بكفاءة وجاهزية قوات التحالف التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرة قبل أن تصل إلى هدفها، مشيرة إلى استمرار الميليشيات الإرهابية في ممارسة أعمالها التخريبية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة من دون رادع دولي لها.

من جهته، ندد أمين عام التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، باستمرار «الحوثيين» في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه المملكة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية.

كما أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إطلاق ميليشيا «الحوثي» الإرهابية طائرة مفخخة من دون طيار تجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له، أن المساس بأمن المملكة يُعد تهديداً للأمن القومي العربي، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا «الحوثي» الانقلابية وتستهدف المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي، تشكل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية كافة، التي تضمن الحماية للمدنيين والمرافق المدنية.

وقال: «إن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ضد الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني، الذي يدعمها بالمال والأسلحة النوعية»، محذراً من أن عدم اتخاذ خطوات رادعة وحاسمة في هذا الشأن سيشجعها على المضي قدماً في تنفيذ مخططاتها الخبيثة، التي تهدف إلى نشر الفوضى والعنف والدمار في المنطقة.

مقتل قائد خلية «حوثية» وعدد من مرافقيه بصعدة

نفذت وحدات من قوات الجيش الوطني، أمس، عملية استدراج ناجحة لخلية «حوثية» في مديرية الصفراء بصعدة، كما تكبدت الميليشيا خسائر مادية وبشرية في جبهة دحيضة بمحافظة الجوف.

وقال قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي: «إن وحدة الاستخبارات العسكرية نفذت عملية استدراج في جبال المقصوص، بمديرية الصفراء لخلية حوثية، ودهمت وحدات أخرى من كتيبة المهام الخاصة، الخلية وقُتل قائدها، وبعض من مرافقيه وأصيب آخرون».

وأضاف الغنيمي: «إن العملية تمت باحترافية عالية من قبل وحدات الاستخبارات العسكرية، التي أثبت قدرتها على اختراق خلايا العدو على المستويات كافة».

وفي هذه الأثناء، شنّت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، أمس، هجوماً عنيفاً استهدف مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا «الحوثي» الانقلابية في جبهة دحيضة بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك التي خاضتها قوات الجيش الوطني أسفرت عن سقوط كثير من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، مشيراً إلى أن قوات الجيش استعادت مجموعة من الأسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.