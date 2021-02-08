المبعوث الأممي إلى اليمن في إيران لأول مرة

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (رويترز)

بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، أمس، زيارة إلى إيران للمرة الأولى لبحث الأزمة في اليمن. وأكد التلفزيون الإيراني وصول جريفيث إلى طهران في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين آخرين.

وقال مكتب جريفيث: «إن الزيارة تأتي في إطار مساعيه الدبلوماسية لدعم حل سياسي عن طريق التفاوض للصراع»، مضيفاً، في بيان صحفي: «إن أولوية جريفيث المباشرة هي دعم اتفاق بين الطرفين المتحاربين لوقف إطلاق النار، واتخاذ تدابير إنسانية عاجلة واستئناف العملية السياسية».

وقالت إسميني بالا المتحدثة باسم جريفيث: «إن الزيارة مقررة منذ فترة، وإنها تأتي في وقت يحاول فيه المبعوث حشد مزيد من الدعم الدبلوماسي والإقليمي والدولي لمساعيه الرامية لإنهاء الحرب».