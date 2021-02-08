بايدن: لن نبادر برفع العقوبات لإعادة إيران للمفاوضات

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة بثت، أمس، أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها في الملف النووي. ورداً على سؤال لشبكة «سي بي إس» عن إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب بايدن «كلا». وعندما سألته الصحفية عن ما إذا كان على الإيرانيين أن «يوقفوا أولاً تخصيب اليورانيوم» هز برأسه إيجاباً.

وأوضح مسؤول أميركي كبير أن بايدن كان يقصد خلال المقابلة مع «سي بي إس»، أنه يجب على إيران وقف التخصيب، بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وأضاف المسؤول: «عليهم التوقف عن التخصيب بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وتابع: «لم يتغير الموقف الأميركي قيد أنملة، وتريد الولايات المتحدة أن تعود إيران إلى الامتثال لالتزاماتها، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وإذا فعلت ذلك، فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه».

واتبعت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017، وخاصة انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، حملة «الضغوط القصوى» على إيران، والتي تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على البلاد.

واتهم ترامب إيران بأنها تسعى للحصول على الأسلحة النووية، خرقاً للاتفاق الموقع عام 2015، كما قال مراراً: إن طهران تمثل «أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط وتزعزع استقرار المنطقة».

واتخذت إيران خطوات عدة لخفض التزاماتها ضمن الصفقة ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

لكن تسلم بايدن السلطة في الولايات المتحدة، وهو أحد المشاركين في عملية التوصل إلى الاتفاق النووي أثناء توليه منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، زاد التوقعات للعودة إلى الالتزام بالصفقة من قبل الطرفين.

ووعد بايدن بالعودة إلى الاتفاق شرط أن تفي إيران أولاً بالتزاماتها. لكن القادة في إيران كرروا، أمس، أن على الولايات المتحدة أن تبادر إلى رفع كل العقوبات قبل أن يلتزموا مجدداً القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجهم النووي.

وزير الأمن الداخلي الأميركي يتعهد بمحاربة الإرهاب الداخلي

أكد أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي الأميركي، أمس، تصميمه على محاربة الإرهاب الداخلي، الذي يمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.

وأصبح مايوركاس الأسبوع الماضي أول مهاجر لاتيني يتولى هذا المنصب، وكان يعمل من قبل نائباً لوزير الأمن الداخلي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأدى مايوركاس اليمين بعد أعمال الشغب الدامية التي وقعت في السادس من يناير، في مبنى الكونجرس الأميركي من قبل أنصار الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال في مقابلة بمحطة «سي إن إن»: «إن التمرد والأعمال الرهيبة التي وقعت في السادس من يناير لم تكن مدمرة على الصعيد الشخصي فحسب، بل إن ذلك خلق في داخلي التزاماً بمضاعفة جهودنا لمحاربة الكراهية، ومحاربة أحد أكبر التهديدات، التي نواجهها حالياً، والذي هو خطر الإرهاب الداخلي».