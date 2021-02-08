فريق عمل خليجي يبحث مكافحة تمويل الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وام)

ناقش فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوراق العمل الفنية المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك والتعاون بين دول المجلس. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ16 لفريق العمل، الذي عقد أمس افتراضياً، وشارك فيه ممثلو دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة. واستعرض الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الثاني من الدورة الـ32 لمجموعة العمل المالي «FATF»، واجتماعات فرق العمل، المقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 25 فبراير الجاري.