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فريق عمل خليجي يبحث مكافحة تمويل الإرهاب

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ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وام) 

ناقش فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوراق العمل الفنية المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك والتعاون بين دول المجلس.  جاء ذلك خلال الاجتماع الـ16 لفريق العمل، الذي عقد أمس افتراضياً، وشارك فيه ممثلو دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة.  واستعرض الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الثاني من الدورة الـ32 لمجموعة العمل المالي «FATF»، واجتماعات فرق العمل، المقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 25 فبراير الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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