عشرات المهاجرين على متن السفينة “أوشن فايكينغ” سيتم إنزالهم في هذه الجزيرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت منظمة “إس أو إس المتوسط” غير الحكومية الأحد أنه سيتمّ في جزيرة صقلية الإيطالية أنزال نحو 422 مهاجراً أنقذتهم السفينة “أوشن فايكينغ” قبالة سواحل ليبيا، في وقت تسوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى أوغوستا قرابة الساعة 19,00 الأحد، بحسب المنظمة ومقرها مرسيليا في جنوب فرنسا.

وجاءت موافقة السلطات الإيطالية بعد ساعات قليلة من بيان للمنظمة وجهت فيه منسقة عمليات البحث والإنقاذ على السفينة لويزا البيرا طلب مساعدة.

وذكرت في البيان أن 422 شخصًا على متن السفينة، من بينهم أطفال وأطفال ونساء حوامل وقصر لا يرافقهم ذووهم، لديهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها أي شخص يتم إنقاذه في البحر. ويجب أن ينزلوا بسرعة في ميناء آمن”.

وأكدت أن الأحوال الجوية تسوء وقد تؤدي الأمطار والرياح العاتية إلى تدهور الوضع.