الاتحاد الأوروبي: روسيا ترفض الحوار وقد نفرض عقوبات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - فبراير - 2021 10:46 مساءً

لوح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بفرض عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا، بعد أن رفضت الأخيرة البدء بحوار ”بناء أكثر“.

وأعرب بوريل العائد من زيارة لموسكو، عن ”قلقه الكبير من رفض السلطات الروسية البدء بحوار بناء أكثر مع الاتحاد.. هذا أمر مؤسف“.

ودعا في تغريدة له عبر تويتر لدى عودته من موسكو، القادة الأوروبيين، إلى ”أخذ العبر من ذلك“، الأمر الذي يؤدي الى فرض عقوبات.

وأضاف: ”يعود إلى الدول الأعضاء أن تقرر المراحل المقبلة، ونعم، قد تشمل هذه المراحل عقوبات“.

وأعلنت موسكو، الجمعة، عن طرد 3 موظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية، لمشاركتهم في التظاهرات الأخيرة.

وقال حينها بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل، إنه ”يدين بشدة“ قرار روسيا طرد 3 دبلوماسيين أوروبيين خلال زيارته موسكو“، داعيا إلى ”إعادة النظر“ في هذا القرار.

وقبل زيارة بوريل، قال الكرملين إنه يأمل ألا يرتكب الاتحاد الأوروبي ”حماقة“ بربط علاقاته بروسيا بمصير المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مطلع الشهر الجاري: ”نأمل ألا يرتكب أحد حماقة بربط مستقبل العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بنزيل سجن“، بعدما نددت بروكسل بالقمع الذي يستهدف المعارض وأنصاره.

وأضاف: ”في حال كان (بوريل) يحمل رسالة صارمة فوزير خارجيتنا (سيرغي لافروف) سيرد بالصرامة نفسها“.