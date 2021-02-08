حكومة السودان الجديدة.. هذا هو تاريخ الإعلان عنها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

يعتزم السودان إعلان حكومته الجديدة، الاثنين، بعد أن تأجل الإعلان عنها أكثر من مرة نظرا لخلافات سياسية في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

وقال مراسل قناة “الحرة” إن “مجلس شركاء الفترة الانتقالية توافق في اجتماعه مساء الأحد، على إعلان الحكومة الاثنين، من قبل رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها”.

وحدد المجلس الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، استعراض برنامج الحكومة في اجتماع يعقد الثلاثاء، “ليتوافق عليه الجميع، ومن ثم التوقيع عليه من قبل كافة الاطراف لتلتزم بتنفيذه الحكومة الجديدة”، بحسب بيان صدر عن الاجتماع حصل “موقع الحرة” على نسخة منه.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت، يعاني فيه السودانيون كثيرا للحصول على أبسط مقومات الحياة بسبب الندرة والغلاء في بلد 65 في المئة من سكانه يعيشون تحت خطر الفقر، بحسب أرقام حكومية.

وشهدت عدة ولايات، خصوصا القضارف شرقي السودان، الأيام الأخيرة، تظاهرات احتجاجية واسعة، بسبب انعدام الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية.

ويحكم السودان سلطة انتقالية مدتها 39 شهرا من شقين، أحدهما يقوده عسكريون، والآخر مدنيون من التكنوقراط، على أن تجري انتخابات ديمقراطية، عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

وذكر البيان أن المجلس شكل لجنة “لتبحث ما جاء في اتفاقية سلام جوبا في أمر إنشاء الأقاليم، وارتباطه بمؤتمر الحكم الإقليمي من عدمه. على أن ترفع للمجلس عملها بعد أسبوع”.