اختيار رحيمي أفضل لاعب وأحسن هداف في “الشان”والزنيتي أفضل حارس

جدة - عبدالحي حسين - اختارت اللجنة التقنية للاتحاد الافريقي لكرة القدم نجم وهداف المنتخب الوطني سفيان رحيمي كأحسن لاعب خلال نهاٸيات العرس القاري.

وتوج الرحيمي، فضلا عن لقب أفضل لاعب، بلقب هداف كأس افريقيا للاعبين المحليين، بعدما سبق له الفوز خلال 3 مناسبات بلقب رجل المباراة.

وفي سياق متصل، منحت جاٸزة أحسن حارس لانس الزنيتي، الذي ساهم في الحفاظ علی نظافة شباكه في مجموعة من المباريات بينها النهاٸي.

وتوج المنتخب الوطني بلقب النسخة الحالية لنهاٸيات كأس أمم افريقيا للاعبين المحليين، التي احتضنتها الملاعب الكاميرونية، بعد تغلبه في النهاٸي علی منتخب مالي بثناٸية نظيفة.