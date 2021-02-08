نهاٸي “الشان”.. المنتخب المحلي “ينهي” الشوط الأول متعادلا مع مالي

جدة - عبدالحي حسين - أنهی المنتخب المحلي الشوط الأول من نهاٸي كأس أمم افريقيا للاعبين المحليين متعادلا من دون أهداف أمام المنتخب المالي.

وخاض المنتخب الوطني النصف الأول من المواجهة برغبة مباغثة المنافس وتوقيع هدف السبق، وهو الطموح الذي اصطدم برغبة المنتخب المالي في تأمين نظافة شباكه لمعرفته المسبقة بقوة خط هجوم المنتخب.

ويراهن لاعبو المنتخب علی دقاٸق الجولة الثانية لفك رموز الدفاع المالي بهدف معانقة الشباك لتحقيق هدف التتويج باللقب القاري للمرة الثانية علی التوالي.

ودخل المنتخب الوطني نهاٸي العرس القاري بتشكيلة تتكون من أنس الزنيتي، يحيى جبران، محمد علي بامعمر، أيوب الكعبي، حمزة المساوي، سفيان البوفتيني، عبد الإله الحافيظي، سفيان الراحيمي، عمر النمساوي، عبد المنعم بوطويل، وائل السعداوي.