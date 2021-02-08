فضيحة اعتداء جنسي جديدة..8 تلميذات قاصرات يتهمن أستاذهن باغتصابهن

جدة - عبدالحي حسين - تفجرت، في إقليم القلعة السراغنة، خلال الأسبوع الجاري، فضيحة اعتداء جنسي جديدة، والضحايا ثمان تلميذات قاصرات، بينما المتهم، أستاذهن، بإحدى المدارس الابتدائية العمومية بالإقليم.

وحسب المعطيات المتوفرة، أحيل المعني بالأمر، على قاضي التحقيق لدى المحكمة الإستئناف في مدينة مراكش، في حالة اعتقال، قصد استنطاقه في جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب تلميذات قاصرات تقل أعمرهن عن 11 سنة، بعدما خضع لإجراءات الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة.

وفي هذا السياق، قال محمد توفيق الملوكي، عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، في قلعة السراغنة، اليوم الأحد، في حديثه مع “اليوم24″، أنه “هناك شكايات لأمهات وآباء تلميذات يدرسن بالمستوى السادس والخامس ابتدائي، تفيد بالتحرش والاغتصاب، أستاذ اللغة العربية، لما يقارب ثمان تلميذات داخل المؤسسة، تدخل المصالح الأمنية”.

إلى ذلك، يشار إلى أن المعني بالأمر، في حالة اعتقال بسجن أوداية بمراكش، بينما خضعت الضحايا إلى الخبرة الطبية، وحسب مصادر “اليوم 24″، فمن المرتقب، أن يرتفع عدد الضحايا الأستاذ المذكور الى أزيد من ثمان تلميذات .