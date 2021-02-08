شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 107489 إصابة و 2820 حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 12:53 صباحًا, 8 فبراير 2021 م
المناطق - الرياض
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 107,489 إصابة مؤكدة و 2,820 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 26,761,047 إصابةً، فيما وصل عدد الوفيات إلى 460,582 حالةً.