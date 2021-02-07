“شان” الكاميرون.. المنتخب المحلي يتوج باللقب القاري

جدة - عبدالحي حسين - توج المنتخب الوطني بلقب النسخة الحالية لنهاٸيات كأس أمم افريقيا للاعبين المحليين، التي احتضنتها الملاعب الكاميرونية، بعد تغلبه في النهاٸي علی منتخب مالي بثناٸية نظيفة.

وسجل هدفي الفوز للمنتخب الوطني كل من المدافع سفيان بوفنتيني، والعميد ايوب الكعبي خلال الجولة الثانية من المواجهة، التي احتضنها ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي.

ونجح المنتخب الوطني، بقيادة المدرب الحسين عموتة، في الحفاظ علی اللقب، الذي ظفر به خلال النسخة الماضية، التي احتضنتها الملاعب المغربية.

وأنهی المنتخب المحلي الشوط الأول من نهاٸي كأس أمم افريقيا للاعبين المحليين متعادلا من دون أهداف أمام المنتخب المالي، قبل أن ينجح لاعبو المنتخب في توقيع ثناٸية الفوز خلال النصف الثاني للمواجهة، والتي منحت اللقب القاري للمغرب.