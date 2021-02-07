“فيسبوك” في صدارة مواقع التواصل الأكثر استخدامًا عالميا

جدة - عبدالحي حسين - لا يزال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في صدارة شبكات التواصل الأكثر استخدامًا حول العالم، وفقًا لأحدث تقرير صادر في يناير 2021م.

وأظهر تقرير “we are social” الصادر عن شركة “Hootsuite” للتسويق، أن عدد مستخدمي فيسبوك تجاوز 2.27 مليار مستخدم عالميًا، تلاه موقع “يوتيوب” التابع لشركة “جوجل” بـ2.29 مليار مستخدم، ثم “واتساب” و”ماسنجر” و”إنستغرام” المملوكة لشركة فيسبوك بمليارين و1.3 مليار و1.22 مستخدم على التوالي.

وجاء في المرتبتين السادسة والسابعة تطبيقا “وتشات” و”تيك توك” الصينيان بـ1.21 مليار و289 مليون مستخدم على التوالي، ثم تطبيق QQبـ617 مليون مستخدم وDouyinبـ600 مليون، وSina Weibo في المرتبة العاشرة.

ويقضي مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عالميًا الوقت الأطول على “يوتيوب” بمعدل 23.2 ساعة شهريًا، مقابل 19.5 ساعة لفيسبوك، و19.4 ساعة لواتساب، و13.3 ساعة لـ” تيك توك” و10.3 ساعة لإنستغرام.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير أبان أن عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي عالميًا بلغ 4.2 مليار مستخدم بحلول يناير 2021، أي ما يعادل 53.6% من سكان الكرة الأرضية.

