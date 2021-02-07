تمهيدا لإعلان وزارة جديدة.. رئيس الوزراء السوداني يحلّ الحكومة الانتقالية

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء أمس الأحد، قرارا لحل الحكومة الانتقالية في البلاد.



وذكرت وكالة "سونا" الرسمية أن حمدوك أصدر، استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، قرارا بإعفاء الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء الوزارات، على أن يستمروا في مواقعهم "لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلم".

ووجه حمدوك بموجب الوثيقة وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، وفق روسيا اليوم".