المجر تتيح استخدام اللقاح الروسي ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أزالت المجر، الأحد، آخر عقبة أمام التطعيم بلقاح "سبوتنيك-في" الروسي، بعد موافقة السلطات الصحية الوطنية على استعماله.



وقال وزير الصحة ميكلوس كاسلر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي إن "المركز الوطني للصحة العامة أنهى التجارب الرسمية، ويمكن استعمال اللقاح"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وكانت بودابست قد أعلنت الثلاثاء تلقيها 40 ألف جرعة من اللقاح، في سابقة بالاتحاد الأوروبي.

وفي الإجمال، طلبت حكومة فيكتور أوربان القومية مليوني جرعة يتوقع أن تتسلمها خلال 3 أشهر.

وبعد شكوك حول اللقاح الروسي، أكد الخبراء الأوروبيون فاعليته.

ونشرت مجلة "ذي لانست" الطبية، الثلاثاء، نتائج تظهر أن فاعلية "سبوتنيك-في" تبلغ 91.6% في حالات الإصابة بدون أعراض.

والمجر التي تعد 9.8 ملايين نسمة والقريبة من موسكو، انتقدت أكثر من مرة استراتيجية اللقاحات الأوروبية لبطئها.

كما كانت المجر سبّاقة أوروبياً إلى توقيع اتفاق مع شركة "سينوفارم" الصينية للحصول على 5 ملايين جرعة من لقاحها سينوفاك.

وتعتزم بودابست البدء بالتطعيم باللقاح الصيني خلال وقت لاحق من فبراير/شباط.