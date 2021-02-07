شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الحكومة السودانية الجديدة.. غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - من المقرر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أعضاء الحكومة الجديدة غدا (الإثنين)، بعد حل الحكومة الحالية، باستثناء وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.

وكان مجلس شركاء الفترة الانتقالية توافق في اجتماعه، مساء اليوم (الأحد)، على إعلان الحكومة السودانية الجديدة. وقال أعضاء من مجلس الشركاء إن الاجتماع استمر 4 ساعات، وتمسك فيه المجلس بإعلان الحكومة غداً وفق الموعد المحدد سلفاً، رافضا طلب تأجيلها مرةً أخرى. وطالبت مكونات المجلس، وهي: الحرية والتغيير والجبهة الثورية والمكون العسكري، رئيس الوزراء بتجاوز الوزارات محل الخلاف، وإعلان حل الحكومة خلال ساعات، في وقت تحفظ فيه حمدوك على مد مجلس الشركاء بقائمة وزرائه الجدد.