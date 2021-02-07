شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نتطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التأكيد على أن أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، معربًا عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات. وأكد السيسي خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف اليوم (الأحد)، أهمية العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات لمواجهة التحديات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن السيسي أكد على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج إستراتيجي أصيل، في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

من جانبه، ثمن الحجرف العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا الحرص المتبادل على تعزيزها، ومشيدًا بالدور الإستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، مشيداً بالحرص المصري الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.