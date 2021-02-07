شكرا لقرائتكم مجلس الشركاء: إعلان الحكومة السودانية الجديدة الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في اجتماعه، مساء الأحد، على إعلان الحكومة السودانية الجديدة، الاثنين.

ومن المقرر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، الحكومة الجدبدة، بعد حل الحكومة الحالية، ما عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.

وقال أعضاء من مجلس الشركاء، إن الاجتماع استمر 4 ساعات، وتمسك فيه المجلس بإعلان الحكومة غداً الاثنين وفق الموعد المحدد سلفاً، رافضا طلب تأجيلها مرةً أخرى.

وطالبت مكونات المجلس، وهي: الحرية والتغيير والجبهة الثورية والمكون العسكري، رئيس الوزراء بتجاوز الوزارات محل الخلاف، وإعلان حل الحكومة خلال ساعات، في وقت تحفظ فيه حمدوك عن مد مجلس الشركاء بقائمة وزرائه الجدد.