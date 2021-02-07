شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يدعو الأمم المتحدة إلى التوسط في أزمة سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

دعا السودان الأمم المتحدة للتوسط في أزمة سد النهضة، فيما بحث وفد المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم التعاون مع الحكومة الانتقالية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.

واقترح وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.

وأكد المسؤول السوداني خلال اجتماع مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص وزير الخارجية الفنلندي بيكا اولافي هافيستو، في الخرطوم أمس الأحد، موقف السودان الداعم لقيام سد النهضة باعتباره حقاً إثيوبياً في التنمية شريطة ألا يؤثر ذلك سلبا في السودان بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم.

وقال عباس إن السد يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع بدلا عن التنافس والنزاع، ونوه إلى مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو/تموز المقبل من غير اتفاق أو تبادل معلومات.

وأوضح عباس أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر في سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد الكهربائي من خزاني الروصيرص وسد مروي.

من جهته أكد هافيستو أنه سيزور أديس أبابا للقاء القيادة الإثيوبية لذات الغرض، ويزور الوفد الأوروبي ولاية القضارف للوقوف على معسكرات اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الحرب في إقليم التجراي.

وفوّض الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الفنلندي ومبعوثه للقرن الإفريقي اليوناني ألكساندر روندوس و7 خبراء في الأمن المائي وحل النزاعات والقرن الأإفريقي للتوسط بين السودان وإثيوبيا في أزمتي الحدود وسد النهضة.

20 مليون مهدد

كان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قال إن حل ملف سد النهضة يجب أن يتم في إطار القانون الدولي،وأوضح خلال تقديمه بيان السودان في الدورة رقم (34) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الافريقي، أن الحل في إطار القانون الدولي يحافظ على مصالح الجميع لجهة أن السد الإثيوبي يقع بالقرب من الحدود السودانية ويشكل تهديداً لأمن وسلامة أكثر من عشرين مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق بجانب الآثار الأخرى.

وأكد حمدوك أن السودان يمضي قدماً لحل ملف السد في إطار مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية، وطالب بضرورة توحيد جهود الكيانات الإفريقية العاملة وإحكام الأطر المؤسسية التي تربط الاتحاد الإفريقي بالمنظمات شبه الإقليمية الأخرى في إفريقيا تجنباً لأي نوع من أنواع التضارب والازدواجية و تكرار الأدوار.

الخرطوم والجنائية الدولية

إلى ذلك، استقبل عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة فاكيسو موشوشوكو،الذي أعرب عن سعادته بالتعاون مع الحكومة الانتقالية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.

بدوره، أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري، عن أهمية التعاون بين السودان ووفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، والتوقيع على مذكرة تفاهم.

وقال تعميم صحفي عقب اجتماع في إطار وصول وفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،إن الاجتماع تضمن أهمية التعاون بين الطرفين والتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة السودان ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية.