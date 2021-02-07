شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك الراعي يطالب بمؤتمر دولي للبنان لتثبيت نظام الحياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس الأحد، بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان تحت رعاية أممية، من أجل تثبيت لبنان في أطر دستورية حديثة ترتكز على نظام الحياد، ووضع حد لتعددية السلاح، فيما تحدثت عائلة الناشط لقمان سليم عن أنها تحت حماية «أمنية» بطلب ألماني، في حين قطع محتجون طريقاً رئيسياً في العاصمة بيروت، احتجاجاً على اعتقال ناشطين لبنانيين، واغتيال لقمان سليم، ونددوا بتردي الوضع المعيشي.

الدولة ضمير ميت

ودق البطريرك الراعي في عِظته، أمس الأح،د ناقوس الخطر، حيث أوضح أنّ «أصحاب السلطة في مكان مع مصالحهم وحساباتهم وحصصهم، وأبناء الشعب في مكان آخر مع عوزهم وحرمانهم وجوعهم». وقال «إنّنا كنّا نعوّل بثقة على تأليف حكومة «مهمة وطنيّة» إنقاذية، كبداية محاولة لردم الهوة. لكن الآمال خابت بسبب تغلب المصالح الشخصية والفئوية وعجز المسؤولين عن التلاقي والتفاهم»، مركّزاً على أنه «تجب المجاهرة بأنّ وضع لبنان بلغ مرحلة خطيرة تُحتّم الموقف الصريح والكلمة الصادقة والقرار الجريء. والسكوت جزء من الجريمة بحقّ لبنان وشعبه، وغسل الأيادي اشتراك في الجريمة». وشدّد على أنّه «لا يجوز بعد اليوم لأيّ مسؤول التهرّب من المسؤولية ومن الواجبات الوطنية التي أنيطت به تحت أي ذريعة. إنّ الوضع تخطّى ​الحكومة​ إلى مصير الوطن. وعليه، كل سلطة تتلاعب بهذا المصير وتتخلّى عن الخيار الوطني التاريخي تفقد شرعيتها الشعبية. وأكد البطريرك الراعي، أنّ «شعبنا يَحتضر والدولة ضمير ميت. جميع دول العالم تعاطفت مع شعب لبنان إلّا دولته. فهل من جريمة أعظم من هذه؟».

وتعليقاً على اغتيال الناشط لقمان سليم، قال الراعي إن «اغتيال لقمان سليم هو اغتيال للرأي الآخر الحر، ودافع جديد لوضع حد لكل سلاح متفلت يقضي تدريجياً على خيرة وجوه الوطن».

سليم يشيع الخميس

وكانت عائلة الناشط سليم أعلنت أن مراسم تشييعه ستقام يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ بمسيرة قبل دفنه في حديقة منزله في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقالت رشا سليم، شقيقة الناشط لقمان، أمس الأحد، إن قتلته يدّعون أنهم هم أصحاب الأخلاق، مستغربة ذكر خبر مقتل لقمان قبل نشرة الطقس على بعض القنوات التلفزيونية. كما استغربت رشا سليم إرسال السفارة الألمانية عنصرين من الأمن اللبناني بطلب منهم حماية لزوجة لقمان الألمانية، معتبرة أن ذلك يعني اتجاه الدولة اللبنانية إلى تحويل لبنان إلى قضية عالمية. وقالت إنه لم يتم حتى الآن الاتصال معهم من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية منذ اختفاء لقمان، بمن فيهم بقايا السلطة اللبنانية، على حد تعبيرها.

التحقيقات الأمنية تتواصل

في غضون ذلك، لم تصل ​القوى الأمنية اللبنانية​ التي تحقق في الجريمة (أكثر من جهاز) بعد إلى معطيات أو خيوط تساعد في الكشف عمن يقف وراء هذه الجريمة، باستثناء أن الفريق الذي نفذ عملية الاغتيال كبير ومحترف، وكان مقسماً بين منطقتين، وأنه من الذين يعرفون المنطقة جغرافياً. وذكرت مواقع إخبارية لبنانية أن «المحققين يركزون على فرضية الخطف من منطقة نيحا، واقتياد المغدور إلى منطقة نائية للتحقيق معه، ومن ثم تصفيته قبل إعادته جثة إلى سيارته، وكذلك فرضية التعذيب«، وبأنهم «يبحثون عن المغزى من وضع الرصاصات الفارغة قرب رأس الضحية».