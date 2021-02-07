شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 19175 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-رويترز

سجلت فرنسا 19175 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضاً من 20586 في اليوم السابق، لتواصل الإصابات التراجع لليوم الرابع على التوالي. لكن المستشفيات تعالج حالياً 27694 مريضاً بـ«كوفيد-19»، صعوداً من 27369 في اليوم السابق.

وأظهرت البيانات أن عدد مرضى «كوفيد-19» في وحدات الرعاية الفائقة ارتفع أيضاً إلى 3272 من 3225 في اليوم السابق. وبلغ إجمالي الوفيات 78965، مقارنة مع 78794 في اليوم السابق.