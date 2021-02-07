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فرنسا تسجل 19175 إصابة جديدة بـ«كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-رويترز

سجلت فرنسا 19175 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضاً من 20586 في اليوم السابق، لتواصل الإصابات التراجع لليوم الرابع على التوالي. لكن المستشفيات تعالج حالياً 27694 مريضاً بـ«كوفيد-19»، صعوداً من 27369 في اليوم السابق.

 

وأظهرت البيانات أن عدد مرضى «كوفيد-19» في وحدات الرعاية الفائقة ارتفع أيضاً إلى 3272 من 3225 في اليوم السابق. وبلغ إجمالي الوفيات 78965، مقارنة مع 78794 في اليوم السابق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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