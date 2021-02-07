شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة، الأحد:

- ضوء أخضر مجري للقاح «سبوتنيك-في» - أزالت المجر آخر عقبة أمام التطعيم بلقاح «سبوتنيك-في» الروسي بعد موافقة السلطات الصحية الوطنية على استعماله.

وقال وزير الصحة ميكلوس كاسلر، على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي إن «المركز الوطني للصحة العامة أنهى التجارب الرسمية (...) ويمكن استعمال اللقاح».

- إنتاج اللقاح الروسي في النمسا - أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، أنه منفتح على تصنيع اللقاحين الروسي، أو الصيني المضادين لفيروس كورونا في النمسا، في حال حصلا على ترخيص لطرحهما في السوق في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الزعيم المحافظ أنه قد يتلقى اللقاح الروسي في حال تم الترخيص له في أوروبا، معتبراً أن الفكرة هي «الحصول على لقاح آمن في أسرع وقت ممكن، بغض النظر عمن صنعه».

- كمبوديا تتلقى اللقاح الصيني - سلمت الصين 600 ألف جرعة من لقاح شركة «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا لحليفتها كمبوديا.

وحضر رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، تسلم اللقاحات في مطار العاصمة بنوم بنه. وكان أعلن الشهر الماضي أن الصين ستهَب المملكة مليون جرعة من اللقاح.

- البرتغال ترفض مساعدة إسبانية - رفضت البرتغال التي تعاني مستشفياتها الضغط بسبب فيروس كورونا، عرض منطقة جاليثيا الإسبانية لاستقبال المرضى، معتبرة أنها قادرة على مواجهة الوضع، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

- عودة التلاميذ إلى المدارس في الأردن - توجه مئات آلاف التلاميذ الأردنيين إلى مدارسهم، صباح الأحد، بعد عام تقريباً على إغلاقها، في إطار خطة لإعادة أكثر من مليوني تلميذ تدريجياً كانت وزارة التربية وضعتها بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

- أسوأ من الحرب العالمية الثانية - اعتبرت وزيرة العمل التشيكية أنّ تداعيات جائحة «كوفيد -19» تعد أسوأ من آثار الحرب العالمية الثانية، فيما دعت لإعادة فتح المدارس. وأغلقت المدارس والمطاعم ودور السينما والمسارح ومعظم المتاجر أبوابها مراراً منذ مارس/ آذار من العام الماضي، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10,7 مليون نسمة.

وقالت وزيرة العمل جانا مالاكوفا، في حلقة تلفزيونية «حتى الحرب العالمية الثانية لم تتسبّب بالكثير من المشاكل مثل «كوفيد-19». كان الأطفال يذهبون إلى المدرسة».

- إلغاء ديون كوفيد-19 «غير مطروح للنقاش» - أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في صحيفة «جورنال دو ديمانش» الأسبوعية، أن إلغاء الديون المترتبة عن وباء «كوفيد-19» أمر «غير مطروح للنقاش»، وسيشكل «خرقاً للاتفاقية الأوروبية التي تمنع بشكل صارم تمويلاً نقدياً للدول».

- أكثر 2,3 مليون وفاة - أودى فيروس كورونا بمليونين و310 آلاف و234 شخصاً على الأقل، في العالم، منذ ظهر في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بحسب حصيلة أعدّتها «فرانس برس»، الأحد، استناداً إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 105 ملايين و750 ألفاً و940 إصابة بالفيروس. وسجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات (462,181 وفاة)، تليها البرازيل (231,012)، والمكسيك (165,786)، والهند (154,996) والمملكة المتحدة (112,092).

مع ذلك، لا يعد عدد الحالات التي تم تشخيصها إلا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات، مع وجود عدد كبير من الإصابات التي لا يتم الكشف عنها نظراً لكونها أقل خطورة، أو لعدم ظهور أعراض على المصابين. وتستند هذه الأرقام إلى الأعداد اليومية التي توفرها السلطات الصحية لكل بلد.